Langere wachttijden en sluiting kantoren: meer klachten over Duitse banken

Het aantal klachten over Duitse banken en andere financiële instellingen is afgelopen jaar met een vijfde toegenomen. De Duitse toezichthouder BaFin kreeg 15.000 meldingen tegen 12.500 in 2021.

Klanten waren vooral niet tevreden over de lange wachttijden bij het sluiten van een rekening, veranderingen in de algemene voorwaarden en de sluiting van steeds meer kantoren.

Na de ineenstorting van de Duitse betalingsverwerker Wirecard in 2020 is de financiële waakhond BaFin steeds meer prioriteit gaan geven aan het beschermen van consumenten.

Wirecard werd in 1999 opgericht en specialiseerde zich in het verwerken van betalingen met onder meer een eigen digitale creditcard, een betaalapp en dienstverlening aan grote bedrijven.