Oudere huizen isoleren is niet altijd goed voor de portemonnee

Voor een deel van de Nederlandse huishoudens is het niet voordelig om de oude woning te isoleren. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en onderzoeksbureau TNO.

Volgens het onderzoek gaat het gasverbruik bij huishoudens gemiddeld met een kwart omlaag nadat de woning goed is geïsoleerd. Dat is een behoorlijke besparing voor de bewoner van de woning. Toch houdt 'maar' zes op de tien huishoudens maandelijks meer geld over na de isolatie dan daarvoor.

Het isoleren van een huis kan dus geld opleveren, maar eerst moet er een investering worden gedaan. Het kost ongeveer 19.000 euro om een oude woning (dat is een woning die voor 1992 is gebouwd) goed te isoleren. Als jij de eigenaar van zo'n woning bent, kan je hier nog subsidie voor ontvangen, waardoor de kosten lager uit zullen vallen.

Bij veel huizenbezitters dalen de kosten van de energierekening wel, maar krijgen ze de kosten van het isoleren van de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren er niet uit.

Mensen die alleen wonen en huizenbezitters met lage inkomens kunnen er daarom zelfs financieel op achteruitgaan als zij investeren in de isolatie van hun huis.

In sociale huur ga je er wel op vooruit

Mensen in een sociale huurwoning gaan er wel op vooruit als de woning goed geïsoleerd is. De woningcoöperatie betaalt voor de isolatie en er is afgesproken dat dat niet wordt doorberekend in een hogere huur. De huurder profiteert op zijn beurt wél van een lagere energierekening.

Toch zijn er voordelen aan het isoleren van een woning. Die zijn er ook voor mensen die er niet direct financieel op vooruit gaan.

Zo is een goed geïsoleerd huis volgens het onderzoek comfortabeler om in te wonen en beter voor het klimaat. Ook kan de waarde van je woning behoorlijk stijgen als het huis voor de verkoop goed geïsoleerd is.

Plannen van het kabinet

Er zijn nog heel veel slecht geïsoleerde huizen in Nederland. Eind vorig jaar waren er nog 1,5 miljoen woningen met de energielabels E, F of G.