Stormloop op gratis schoolmaaltijden: honderden aanmeldingen in een week

867 scholen hebben zich in de afgelopen zeven dagen aangemeld voor gratis maaltijden voor leerlingen. Dat zijn er al "ontzettend veel" en er komen nog steeds veel aanmeldingen bij, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen NU.nl. De gratis maaltijden zijn bedoeld voor kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs en middelbare onderwijs.

Van de aangemelde scholen komen er tot nu toe zeker 607 in aanmerking voor de schoolmaaltijden, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Dit aantal kan nog oplopen.

Schoolbesturen kunnen zelf bepalen of de leerlingen samen op school eten, of dat ze ouders een boodschappenkaart geven. Met die kaart kunnen ouders voor 11 euro per week boodschappen doen bij een supermarkt naar keuze.

Tot nu toe kiest een derde van de scholen die in aanmerking komen voor de subsidie voor de boodschappenpas. De overige aanvragers kunnen 9 euro per leerling per week vrij besteden aan maaltijden op school. Van dat geld kunnen vrijwilligers inkopen doen bij de lokale supermarkt, maar scholen kunnen ook wijkteams of een cateraar broodjes laten smeren.

Scholen waarop 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt, kunnen gebruikmaken van de schoolmaaltijden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking. De subsidiepot van 100 miljoen euro moet in totaal 300.000 leerlingen bereiken.

"Achter de schermen wordt op dit moment heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat scholen de hulp snel ontvangen. De scholen die zich hebben aangemeld krijgen binnen drie weken een eerste reactie", zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.