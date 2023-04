Betalen aan de kassa gebeurt inmiddels net zo vaak mobiel als met contant geld

Consumenten betalen steeds vaker met nieuwe, contactloze manieren. Een op de vijf betalingen gaat inmiddels via een mobiele telefoon of een smartwatch. Dat zijn er net zo veel als met contant geld.

Van alle kassabetalingen vorig jaar ging 21 procent via een mobiele telefoon, smartwatch of fitnesstracker, blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB). In 2021 was dat nog 14 procent. Bijna de helft van de aankopen gebeurt contactloos met de pinpas.

Het aandeel contante betalingen ligt al drie jaar rond de 20 procent. Met name 12 tot 18-jarigen en 65-plussers betalen nog met contant geld. Ook mensen die moeilijker kunnen rondkomen geven de voorkeur aan brief- en muntgeld. Van hen betaalt een kwart contant. Daarmee zeggen ze meer grip op hun uitgaven te houden.

Hoewel er net zo vaak contant werd betaald als met een mobiele telefoon of smartwatch, is er ook een opmerkelijk verschil. De groep mensen die met contant geld betaalt, is veel groter dan de groep die met de mobiele telefoon of smartwatch afrekent. De mensen die contactloos afrekenen, betalen dus veel vaker.

Nederlanders deden in 2022 in totaal zo'n 6,6 miljard aankopen aan de kassa. Webwinkels zijn niet meegenomen in het onderzoek. Nederlandse consumenten hebben voor ruim 165 miljard euro aankopen gedaan, dat is 14 procent meer dan een jaar eerder.