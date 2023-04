Grootste daling huizenprijzen in tien jaar, aanbod verdubbeld

Eind maart stonden 31.000 huizen te koop, bijna tweemaal zoveel als een jaar eerder. Daarnaast kreeg de gemiddelde prijs voor een koophuis te maken met de grootste daling in tien jaar tijd.

Gemiddeld werd vorig jaar 394.000 euro betaald voor een koophuis, blijkt uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Dat is 8,2 procent minder dan het jaar ervoor.

De huizenprijzen zitten al langer in een dalende lijn. In het derde kwartaal zag de NVM voor het eerst dat woningen niet langer duurder werden. Die trend heeft de voorbije maanden doorgezet.

Volgens de makelaarsvereniging is het logisch dat prijzen wat dalen na de enorme stijgingen van de afgelopen jaren. Daarin werden huizen in één jaar soms 20 procent duurder.

"Iedereen voelde wel dat zo'n prijsstijging niet houdbaar zou zijn", zegt Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM en zelf ook makelaar. Het is volgens haar een teken dat de markt naar een nieuw evenwicht gaat.

Huizenprijzen ruim acht procent lager dan vorig jaar

Meer keuze voor kopers

Dat blijkt ook uit het aantal huizen dat te koop staat. Dat steeg in een jaar tijd van 16.500 naar 31.000, wat neerkomt op een stijging van 87 procent.

Hierdoor hebben huizenkopers meer keuze en hoeven ze minder vaak boven de vraagprijs te bieden, wat de laatste jaren steeds gebruikelijker werd. Vorig kwartaal werd een op de drie woningen overboden, terwijl dat een jaar geleden nog 81 procent was. Daardoor is voor het eerst in een aantal kwartalen de transactieprijs lager dan de vraagprijs, al gaat het om een verschil van slechts 1,3 procent.

Bovenstaande cijfers gaan alleen over bestaande bouw. Uit cijfers over nieuwbouw blijkt dat er afgelopen kwartaal 4.200 nieuwe huizen en bouwkavels zijn verkocht. Dat is 37 procent minder dan vorig jaar. Kopers betaalden voor een nieuwe woning gemiddeld 468.000 euro, wat 2,9 procent minder is dan het jaar ervoor.

Huis voor veel mensen nog steeds onbereikbaar

Volgens de NVM blijft het voor veel geïnteresseerden moeilijk een huis te bemachtigen. Woningen zijn nog steeds erg duur en de hypotheekrente is flink hoger dan een jaar geleden. Daardoor kunnen huizenkopers een minder hoge hypotheek krijgen.

Daar komt nog bij dat er weinig nieuwe huizen op de markt komen. Veel bouwprojecten worden op dit moment stopgezet doordat er te weinig concrete interesse is. Projecten worden vaak pas gebouwd als het merendeel van de woningen een koper heeft.