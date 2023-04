Verkoop nieuwbouwhuizen eind vorig jaar gehalveerd

In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn 5.300 nieuwbouwhuizen en bouwkavels verkocht. Dat is 50,6 procent minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het is de grootste daling sinds het statistiekbureau acht jaar geleden de cijfers begon bij te houden.

Gemeten over heel vorig jaar zijn er 25.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 27 procent minder dan een jaar eerder.

Bij bestaande bouw daalden de verkopen minder hard. In de laatste drie maanden van vorig jaar kregen 51.000 huizen een nieuwe eigenaar. Dat was slechts 2,8 procent minder dan een jaar eerder.

In het laatste kwartaal van vorig jaar betaalden huizenkopers gemiddeld 468.000 euro voor een kavel of nieuwbouwhuis. Vergeleken met een jaar eerder is dat nog een stijging, maar het is minder dan de 475.000 euro van het derde kwartaal.

Al langer is duidelijk dat de huizenprijzen niet langer stijgen. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw is de klad er vorig jaar in gekomen.