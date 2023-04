Lonen stegen in laatste veertig jaar niet zo sterk als in afgelopen kwartaal

Werknemers voor wie in de afgelopen drie maanden een nieuwe cao is afgesloten, kregen er gemiddeld 5 procent salaris bij. Dat is de grootste loonstijging in veertig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS.

Toch zijn de loonstijgingen niet in lijn met de prijsstijgingen. De inflatie was ook in de eerste maanden van dit jaar hoog. De prijzen van boodschappen lagen in het eerste kwartaal zo'n 6,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De lonen stegen dus wel mee, maar bleven nog steeds achter bij die inflatie. Prijscompensatie, waarbij werknemers helemaal worden gecompenseerd voor de hoge prijzen, is niet aan de orde.

De lonen stegen gemiddeld het meest in de horeca. Dat is opmerkelijk, want de lonen stegen een jaar geleden in die sector nog het minst hard: 0,3 procent. Nu was dat 8 procent.