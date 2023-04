Wereldhandel blijft groeien door heropening van Chinese economie

De wereldwijde handel zal dit jaar sterker groeien dan verwacht, schrijft de WTO in een nieuw rapport. De wereldhandelsorganisatie voorspelt nu een groei van 1,7 procent. De oorlog in Oekraïne en de afkoeling van veel westerse economieën worden deels gecompenseerd door de afschaffing van coronamaatregelen in China.

De WTO rekende in oktober nog op een toename van de mondiale handel met 1 procent in dit jaar. Maar de handel krijgt nu een boost door de heropening van de Chinese economie.

Vorig jaar was er nog sprake van een groei van de wereldhandel met 2,7 procent.