We deden in maart massaal belastingaangifte, record komt in zicht

De Belastingdienst kreeg in maart al 6,7 miljoen aangiftes binnen, bijna 400.000 meer dan vorig jaar. Daarmee ligt het aantal aangiftes op koers voor een nieuw record.

In de afgelopen jaren deden ongeveer 9,6 miljoen mensen belastingaangifte. Dit jaar lijken we de grens van 10 miljoen belastingaangiftes te bereiken. Deels op verzoek: de Belastingdienst verstuurde 8,8 miljoen uitnodigingen, een half miljoen meer dan in de afgelopen twee jaar.

Elk jaar doen ook veel mensen aangifte die hiervoor geen uitnodiging kregen, bijvoorbeeld omdat ze geld konden terugkrijgen. In de afgelopen jaren ging dat om 1,3 miljoen aangiftes.

De aangifte voor de inkomstenbelasting moet voor 1 mei binnen zijn. Als je voor 1 april je belastingaangifte hebt ingestuurd, garandeert de Belastingdienst dat je voor 1 juli antwoord krijgt over hoeveel je terugkrijgt of moet betalen. Mogelijk kiezen Nederlanders er in moeilijke economische tijden daarom voor vroeg belastingaangifte te doen.

Bijna twee miljoen keer uitstel aangevraagd

Verder hebben mensen ook al 1,8 miljoen keer uitstel aangevraagd tot 1 september. Het overgrote deel hiervan komt van belastingadviseurs die voor klanten de belastingaangifte verzorgen. Vorig jaar vroegen mensen in maart en april samen 3 miljoen keer uitstel aan.

Dit jaar zijn er geen problemen bij de Belastingtelefoon, waar mensen naar kunnen bellen voor vragen. In de afgelopen jaren kwam het voor dat mensen langer dan een uur moesten wachten. Dat kwam onder meer door personeelstekort. Nu wachten mensen volgens de Belastingdienst gemiddeld acht minuten.

"Bij 80 procent van de mensen die bellen wordt op tijd opgenomen. Dat is veel beter dan in eerdere jaren en conform wat we willen", zegt een woordvoerder. De afgelopen jaren kwam het voor dat minder dan de helft van de bellers uiteindelijk iemand aan de lijn kreeg.

Vragen over echtscheiding

Vragen komen vooral van mensen die net een woning hebben verkocht en gekocht. Ook zijn er veel vragen van mensen die willen weten hoe ze de aangifte moeten invullen na een scheiding. "Dat zijn elk jaar thema's waar veel vragen over komen", zegt de woordvoerder.