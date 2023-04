Prijzenoorlog in supers op scherp, huismerken winnen terrein

De onderhandelingen tussen leveranciers en supermarkten over de prijzen van producten zijn niet alleen veel scherper, maar vinden ook steeds korter na elkaar plaats. Fabrikanten proberen zo de gestegen energie- en grondstofprijzen door te berekenen aan de consument. Die kijkt intussen steeds vaker naar goedkopere opties.

"We hebben eerst te maken gehad met problemen in de toeleveringsketen", zegt topman Michiel Muller van online supermarkt Picnic tegen NU.nl. "Daarna brak de oorlog in Oekraïne uit en kregen we te maken met hogere energieprijzen en grondstofkosten. De pijn moet alleen wel eerlijk verdeeld worden in plaats van alles af te schuiven op de consument."

Supermarktketen Jumbo liet vorige maand al weten dat sommige fabrikanten van bekende producten hun prijzen fors willen verhogen. Branchevereniging CBL roept al langer op om tot eerlijke en duidelijke prijzen te komen, zodat consumenten worden ontzien.

Maar de prijzen van onze boodschappen blijven naar verwachting ook de komende maanden aan de hoge kant. Zo waren voeding, drank en tabak in maart nog 15 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Voor veel mensen reden om kritischer naar hun winkelmandje te kijken en vaker voor goedkopere producten te kiezen.

Huismerken steeds populairder

Volgens Muller verdringen de goedkopere huismerken de A-merken vanwege de huidige economische situatie. Ook Picnic heeft inmiddels een eigen merk.

De online supermarkt introduceert tweeduizend producten, waaronder schoonmaakmiddelen, kattengrind, thee, rijstcrackers en soep. "Daarna breiden we het assortiment uit naar vierduizend artikelen, waarin we vooral willen inzetten op de drogisterij, diepvries en vers."

GfK bevestigt het beeld dat we vaker huismerken kopen. "Tijdens corona waren de A-merken in trek, omdat we niet meer naar het restaurant konden. Maar de hoge inflatie heeft gezorgd voor een kantelpunt", zegt Norman Buysse van het onderzoeksbureau.