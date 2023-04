KLM wint rechtszaak: aantal vluchten van en naar Schiphol mag niet omlaag

Delen via E-mail

De Staat mag het maximale aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol dit jaar niet van 500.000 naar 460.000 verlagen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.

Zo moeten verschillende maatregelen die de geluidshinder kunnen verminderen in kaart worden gebracht en moeten alle belanghebbenden worden geraadpleegd. "Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken."