KLM wint rechtszaak: aantal Schiphol-vluchten mag niet omlaag

De Staat mag het maximale aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol dit jaar niet van 500.000 naar 460.000 verkleinen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.

Zo moet de overheid de verschillende maatregelen tegen geluidshinder in kaart brengen en alle belanghebbenden om hun mening vragen. "Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken."

KLM laat in een reactie weten dat het liever met de overheid samenwerkt dan dat ze elkaar tegenkomen in de rechtszaal. "Het kort geding was helaas nodig omdat we duidelijkheid nodig hadden van de rechter." De maatschappij vindt de geluidsoverlast én de CO2-uitstoot terugbrengen met eigen maatregelen een beter alternatief.