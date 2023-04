Groei is eruit bij de tuincentra

We kochten afgelopen jaar minder bloemen, planten en aanverwante spullen voor de tuin. De omzet voor de tuinbranche klom nog wel, met iets meer dan 3 procent tot iets meer dan 2 miljard euro. Maar dat komt door hogere prijzen, meldt Tuinbranche Nederland.

"Mensen hebben in de coronajaren ook zoveel bloemen en planten gekocht, dat het logisch is dat dit wat minder is geworden", zegt Brenda Horstra van de brancheorganisatie. Afgelopen jaar gaven we aan groen voor in huis en tuin bij het tuincentrum tegen de 300 miljoen euro uit, waar dat een jaar eerder nog bijna 320 miljoen euro was.