Farmaceut J&J schikt voor miljarden in zaak rond mogelijk asbest in babypoeder

Farmaceut Johnson & Johnson betaalt 8,9 miljard dollar (zo'n 8,1 miljard euro) in een zaak over mogelijk kankerverwekkend babypoeder. Het Amerikaanse bedrijf hoopt met die schikking onder tienduizenden rechtszaken uit te komen.

Johnson & Johnson (J&J) is verwikkeld in meer dan 40.000 rechtszaken over het talkpoeder, waarin asbest zou zitten. Duizenden vrouwen zouden daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. J&J hield altijd vol dat het talkpoeder niet schadelijk is.