Dochterbedrijf J&J failliet door zaak rond mogelijk kankerverwekkend babypoeder

Johnson & Johnson (J&J) vraagt opnieuw faillissement aan voor dochterbedrijf LTL Management. Het Amerikaanse bedrijf hoopt zo onder tienduizenden rechtszaken uit te komen.

Johnson & Johnson geeft LTL 8,9 miljard dollar (zo'n 8,1 miljard euro) mee om te verdelen over de eisers in zaken over een mogelijk kankerverwekkend babypoeder.

Het bedrijf is verwikkeld in meer dan 40.000 rechtszaken over het talkpoeder dat asbest zou bevatten. Duizenden vrouwen zouden daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. J&J hield vol dat het talkpoeder niet schadelijk is.

Toch stopte de fabrikant met de verkoop van de producten. Het medische bedrijf werd in de afgelopen jaren veroordeeld en moest miljarden dollars aan schadevergoedingen betalen.