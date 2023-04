Meer Duitsers dan ooit komen vakantie vieren in Nederland

Duitsers zijn helemaal terug van weggeweest in ons land. Dit jaar komen meer oosterburen dan ooit hier vakantie vieren. En we zullen ze veel tegenkomen, want volgens de nieuwste cijfers en inzichten gaat tegelijkertijd een recordaantal Nederlanders in eigen land op vakantie.

"Het wordt voor ons een recordjaar", zegt directeur Geert Dijks van brancheorganisatie HISWA-RECRON namens de campings, bungalowparken en jachthavens. "Niet eerder gingen zo veel Nederlanders in eigen land op vakantie én kwamen er zo veel Duitsers naar Nederland."

Dat bevestigt directeur Jos Vranken van toerismeorganisatie NBTC. "Nederlanders hebben vakantie in eigen land in het laatste coronajaar herontdekt. En de populariteit van het eigen land als vakantiebestemming zet door."

Dat is op zich best bijzonder te noemen, nu reizen naar het buitenland ook gewoon weer kan. "Dat gebeurt ook wel", zegt Vranken. Maar andere zaken dan tijdens de pandemie houden ons - en de Duitsers - nu dichter bij huis. "Zoals de inflatie. Mensen maken zich toch zorgen over de uitgaven, en geen vliegreis scheelt behoorlijk in de kosten."

Buitenlanders kopen wel souvenirs en gaan uit eten

Dat beaamt Dijks namens de kampeerbedrijven en bungalowparken. "In eigen land heb je meer controle over je uitgaven. Je neemt eerder spullen mee van huis en gaat ook niet steeds uit eten."

Dat is op zich geen goed nieuws voor de economie. "Puur economisch gezien heb je liever buitenlandse toeristen", zegt Vranken van NBTC. "Die gaan naar huis met souvenirs en gaan wel uit eten. Idealiter heb je een mix van toeristen uit eigen land en buitenlanders."

Duitsers zijn wel echt de uitzondering wat betreft buitenlandse toeristen. "Verder is het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt nog niet terug op het oude niveau." Maar Duitse bezoekers zijn er juist meer dan ooit. Dat komt volgens de NBTC-directeur doordat de Duitsers ook weer voorzichtig de grens overgaan en Nederland toevallig net aan de andere kant van die grens ligt. "Nederland is voor Duitsers een van de meest geliefde vakantiebestemmingen."

De sector ziet die Duitse ook Belgische toeristen graag. "Ze gaan niet alleen naar Amsterdam en komen niet alleen in het hoogseizoen."

Dat er tijdens de pandemie heel veel campers, bootjes en caravans zijn verkocht - niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa - houdt volgens HISWA-RECRON de bezetting op kampeerterreinen en in jachthavens hoog. "Mensen willen die gebruiken", zegt Dijks. Voor zijn achterban zijn de Nederlandse vakantiegangers de ruggengraat van het bestaan. "Alles wat daarbovenop komt, is extra."

Het weer van vorig jaar is van invloed op onze vakantie

Of we in eigen land op vakantie gaan, ligt ook aan het weer. "Waarbij vooral het voorgaande jaar van invloed is", zegt Vranken van NBTC. En toen begon het toeristenseizoen bijzonder mooi. "Wat aan regen al gevallen is, kan nu niet meer vallen", zegt Dijks optimistisch.