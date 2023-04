Veel geld voor weinig resultaat: lage btw-tarief onder druk

Het lage btw-tarief op veel producten en diensten staat onder druk, omdat het vaak niet de gewenste resultaten oplevert. De belastingkorting moet onder meer zorgen voor extra banen en lagere uitgaven voor armere mensen. Maar er zijn nu twijfels of die doelen worden gehaald én of het niet goedkoper kan.

Nederland kent twee btw-tarieven: het normale tarief van 21 procent en het lage tarief van 9 procent. Dit lage tarief geldt voor producten zoals boodschappen, water, medicijnen en boeken. Verder zijn er diensten waarover minder btw wordt geheven, zoals een bezoek aan de kapper, de kermis, het theater, of een ritje in het ov of de taxi.

Huishoudens met een hoger inkomen profiteren meer van het lagere tarief dan mensen met lagere inkomens, blijkt uit een nieuwe evaluatie. Dit maakt het een dure maatregel, omdat het de overheid bijvoorbeeld 20 euro kost om iemand met een laag inkomen 1 euro voordeel te geven.

Laag btw-tarief kost tientallen miljarden euro's

Vorig jaar besloot het kabinet dat er een evaluatie moest komen van het lage btw-tarief, waarmee enkele tientallen miljarden euro's belastinggeld per jaar zijn gemoeid. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, moest duidelijk maken of de belastingkorting doet wat het moet doen: het creëren van extra banen, armen helpen en het ondersteunen van sommige bedrijfstakken.

Volgens de onderzoekers wordt een deel van deze doelen wél gehaald. Zo zorgt het in sommige sectoren inderdaad voor extra banen en betalen lage inkomens er minder belasting door.

Maar er zijn ook minpunten. Zo profiteren hogere inkomens dus meer dan lage inkomens, komt een groot deel van het geld terecht bij mensen die het niet nodig hebben en leidt het in sommige sectoren helemaal niet tot extra banen.

Verder zijn er tientallen rechtszaken over wat wel en niet onder het lage btw-tarief zou moeten vallen en kost het de Belastingdienst 10 tot 30 miljoen euro aan uitvoeringskosten per jaar.

Kabinet reageert voor Prinsjesdag

Volgens de evaluatie zijn er betere manieren om de doelen te halen. Daarbij wordt gedacht aan gerichte subsidies, overheidscampagnes, extra toeslagen, een verlaging van de inkomstenbelasting en van de belasting die bedrijven betalen over het loon van hun personeel.

Of het kabinet gaat sleutelen aan het lage btw-tarief is nog niet bekend. Vóór Prinsjesdag - in september - komt het kabinet met een reactie op de resultaten van het onderzoek.

Ondanks bleek dat een verlaging van de btw op groente en fruit naar 0 procent waarschijnlijk geen goed idee is. Als de btw volledig verdwijnt, kopen we er maar 4 procent extra van. Terwijl er veel discussie zou zijn over welke producten precies worden gezien als groente en fruit.