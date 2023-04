Vakkenvullers zijn schaars en dus hoor je steeds vaker Engels in de supermarkt

Delen via E-mail

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt niet alleen voor een tekort aan vakmensen in bepaalde sectoren. Bedrijven en winkels hebben de grootste moeite om mensen te vinden voor de zogenoemde kleinere baantjes en bijbaantjes.

Ondernemers die op zaterdag niet zijn geopend en slagers die een paar uur eerder de deuren sluiten vanwege een gebrek aan personeel zijn al bijna niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Supermarkten nemen Oekraïense vluchtelingen aan, in de horeca is Engels steeds vaker de voertaal en de krant wordt vooral bezorgd door oudere mensen.

Hij zegt dat bedrijven ook niets te kiezen hebben door de krapte op de arbeidsmarkt. "En dus maken ze in de horeca en andere winkels gebruik van buitenlandse studenten die Engels spreken. En we zien ook vaker vluchtelingen aan het werk, al gaat dat mondjesmaat vanwege restricties."

Werkgeversvereniging AWVN zegt dat er momenteel minder jongeren zijn, en dat die ook veel betere alternatieven hebben. "Zij veranderen dan ook steeds vaker van baan. Er is veel behoefte aan flexibiliteit en dat heeft gezorgd voor veel nieuwe kleine banen, zoals in de bezorging. En die zijn populair onder jongeren, aangezien een zeventigjarige weinig behoefte heeft om razendsnel boodschappen te bezorgen met de fiets."

Verder zijn er veel nieuwe banen bij gekomen door de vergaande digitalisering. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via je smartphone van alles te bestellen en snel te laten bezorgen. "Dat zorgt dus voor veel kleine banen."

Volgens Wilthagen hebben we in ons land bovendien een echte bijbaantjescultuur. "Dat zie je bijvoorbeeld in België niet. Hier nemen jongeren een bijbaan om een nieuwe smartphone te kopen."