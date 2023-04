Nederlandse bank bunq wil naar Verenigde Staten

Bunq wil uitbreiden naar de Verenigde Staten. De Nederlandse online bank heeft daar een bankvergunning aangevraagd. Het bedrijf gaat zich in de VS vooral richten op Europese expats.

In de VS wonen ongeveer vijf miljoen Europese expats. Bunq belooft deze expats alles wat ze in Europa van een bank gewend zijn. Volgens het Nederlandse bedrijf zijn banken in de VS minder transparant over hun kosten.

Bunq is in 2012 opgericht en was de eerste bank in 35 jaar die een Europese bankvergunning had gekregen. Inmiddels is het bedrijf actief in ruim dertig Europese landen. De bank werkt alleen online en heeft dus geen kantoren.