Schiphol wil binnen twee jaar alle nachtvluchten schrappen vanwege geluidshinder

Schiphol wil in de komende twee jaar alle nachtvluchten schrappen. Op die manier wil de luchthaven geluidsoverlast tegengaan. Dat zegt interim-topman Ruud Sondag tegen Het Parool . Ook worden lawaaiige vliegtuigen stapsgewijs verboden en stopt de luchthaven met privéjets.

Schiphol wil van alle vluchten tussen middernacht en 5.00 uur af. Tussen 5.00 uur en 6.00 uur mogen vliegtuigen alleen landen. Daarna mag er pas weer worden opgestegen. De enige uitzondering hiervoor is wanneer de veiligheid in het geding komt, zegt Sondag.

Sondag benadrukt dat deze stappen moeten worden genomen omdat er de afgelopen vijftien jaar te weinig is gedaan tegen geluidsoverlast. "We zien de problemen rond nachtvluchten jaar in, jaar uit stijgen. Als risico's stijgen, dan moet je er wat aan doen. Nu maken wij er korte metten mee."

Momenteel vinden er in de nachtelijke uren 10.000 vluchten per jaar plaats. Ongeveer 55 procent daarvan wordt uitgevoerd door Transavia. Sondag benadrukt dat overleg met de luchtvaartmaatschappijen nodig is, omdat de maatregel "inderdaad impact heeft".

Maatregelen uiterlijk in 2025 van kracht

Het afschalen van de nachtvluchten is onderdeel van een reeks maatregelen tegen geluidsoverlast die dit jaar ingaan en uiterlijk in 2025 gelden. "Maar wat mij betreft een jaar eerder", voegt Sondag daaraan toe.

Volgens Het Parool treft een nachtsluiting vooral 'vakantievliegers'. Die willen doorgaans dat hun vlucht 's avonds zo laat mogelijk aankomt en 's ochtends zo vroeg mogelijk vertrekt.

Daarnaast heeft de nachtsluiting volgens de krant vooral gevolgen voor overstapvluchten. Veel vluchten uit Noord-Amerika komen bijvoorbeeld vroeg in de ochtend op Schiphol aan, zodat passagiers kunnen overstappen op hun volgende vlucht. Sondag zegt tegen Het Parool dat de gevolgen voor dat transfernetwerk beperkt zijn.

Meer stappen volgen

De maatregelen die Sondag nu aankondigt, richten zich vooral op geluid. Maar het weren van lawaaiige vliegtuigen heeft ook positieve milieueffecten, omdat die toestellen vaak ook vervuilender zijn.

Meer stappen volgen nog. "We komen op termijn met concrete voorstellen op het gebied van uitstoot in lijn met het Parijsakkoord (klimaatakkoord van Parijs uit 2015, red.). Die nemen we dan, net als nu met het geluid, op in onze exploitatievoorwaarden zodat iedereen zich eraan moet houden."