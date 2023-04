Schiphol gooit het roer om: geen nachtvluchten en privéjets meer

Schiphol wil helemaal af van de nachtvluchten en vluchten met privévliegtuigen. Ook hoeft er van de luchthaven geen tweede Kaagbaan te komen.

Ook wil Schiphol privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer in de ban doen. Schiphol wil uiterlijk in 2025 of 2026 een stelsel waarbij de luchthaven aanstuurt op een "structurele vermindering van geluid en uitstoot van CO2". Het gaat daarbij om een vermindering "in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en niet op het aantal vliegtuigbewegingen".