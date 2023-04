Jullie reacties op de arbeidsmarktplannen: 'Werknemers zijn de dupe'

De arbeidsmarkt gaat op de schop . Nulurencontracten worden verboden en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. Kortom, het vaste contract wordt voortaan het uitgangspunt. NU.nl-lezers met een nulurencontract of die als zzp'er werken, reageerden volop. "Bedrijven die zzp'ers uitbuiten moeten worden aangepakt. Nu worden wij juist gedupeerd."

Maaike: "Het afschaffen van het nulurencontract vind ik verontrustend. Ik studeer nog. Het nulurencontract is de enige manier waarop ik voldoende uren kan maken om mijn vaste lasten te kunnen dragen en voldoende flexibiliteit heb."

"Ik heb op mijn werk de mogelijkheid om in drukke periodes weinig te werken en in rustigere periodes, bijvoorbeeld in de vakanties, juist meer. Dit is voor mij momenteel de enige manier om voldoende te verdienen om op eigen benen te staan. Het afschaffen hiervan vind ik een extra klap voor studenten die de afgelopen paar jaar al veel te verduren hebben gehad."

Dennis: "Ik ben zzp'er, maar ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat het voor mij niet mogelijk is. Als chronisch zieke kan ik momenteel geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten."

"De verzekeraars stellen veel vragen over de gezondheid en sluiten mij vervolgens uit. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht wordt, hoop ik dat er net als bij de zorgverzekering een acceptatieplicht komt voor de verzekeraars. Als de verzekeraars mij mogen blijven weigeren of een torenhoge premie vragen, maar de arbeidsongeschiktheidsverzekering wel verplicht wordt, betekent dit het einde van mijn bedrijf."

Patrick: "Ik ben zelf zzp'er en zie de veranderingen met lede ogen aan. Naar mijn mening is dit een reactie op wat bedrijven als PostNL en Deliveroo doen. Zij maken misbruik van werknemers door mensen te verplichten als zzp'er te werken terwijl ze dat helemaal niet zijn. In plaats van deze bedrijven aan te pakken, komt het nu iedere keer bij de zzp'er in zijn nek."

"Dit is een probleem dat al jaren speelt en in veel vormen is gepoogd op te lossen met allerlei maatregelen."

"De oplossing om te voorkomen dat zzp'ers worden uitgebuit heb ik ook zo snel niet voorhanden, maar ik ben wel van mening dat deze dit bij de werkgever moet worden aangepakt en niet bij de mensen die zzp'er (willen) zijn."

Op ons reactieplatform NUjij reageerde tot nu toe bijna niemand positief. Toch ziet lezer HR56 wél een positieve kant: "Het is een goed begin om werknemers en werkgevers beter te beschermen. Een nulurencontract heeft voor werknemers geen meerwaarde. Het levert werknemers enkel plichten op, geen rechten. Dat heb ik, met een bedrijf met 25 personeelsleden, ervaren.

"Betreffende de zzp'er, naast een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zou er ook een verplichte pensioenopbouw bij moeten komen. De echte zzp'er begrijpt dat het een noodzaak is en het zorgt voor een drempel bij degene die zonder enige kennis voor zichzelf begint."