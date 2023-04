Eneco biedt weer vaste jaarcontracten onder prijsplafond aan

Energieleverancier Eneco biedt vanaf maandag weer jaarcontracten aan voor stroom en gas met tarieven onder het prijsplafond. Veel energieleveranciers stopten vorig jaar met vaste contracten vanwege de hoge energieprijzen. Omdat de prijzen weer dalen, is het volgens het energiebedrijf weer mogelijk jaarcontracten aan te bieden.

Klanten die een jaarcontract bij Eneco afsluiten gaan 0,36894 euro per kilowattuur (kWh) en 1,40387 euro per kuub gas betalen. De prijzen liggen dus net onder het prijsplafond. De tarieven die daarvoor gelden liggen op 0,40 euro per kWh en 1,45 euro per kuub gas.