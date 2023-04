Arbeidsmarkt op de schop: nulurencontract verdwijnt, verplichte verzekering zzp'ers

Delen via E-mail

Het vaste contract wordt voortaan het uitgangspunt op de arbeidsmarkt. Nulurencontracten worden verboden en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. Verder komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, zodat ze een vangnet hebben als ze ziek worden.

Op deze manier moeten mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster. Dat hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden besloten.

Zo worden ook de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever mag pas na vijf jaar een nieuw contract worden gegeven in plaats van na zes maanden. Op die manier wil het kabinet een einde maken aan draaideurconstructies, waarbij werkenden langdurig van het ene naar het andere tijdelijk contract gaan.

"De arbeidsmarkt is uit balans. Er is sprake van een kloof als het om contracten gaat", zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag op een persconferentie in Den Haag. "Werknemers moeten meer draagvlak en zekerheid krijgen."