Leven in Turkije bijna 51 procent duurder in maart

In Turkije waren producten en diensten in maart 50,51 procent duurder dan een jaar eerder. Wel was de Turkse inflatie minder hoog dan afgelopen najaar, toen het percentage nog boven de 80 procent lag.

Vooral de prijzen in de horeca waren in maart flink hoger. Een hotelovernachting of een restaurantbezoek kostte maar liefst 71 procent meer dan een jaar eerder. Ook etenswaren in de supermarkt waren flink duurder dan in maart 2022. De prijs van kleding lag 17 procent hoger.

Turkije kampt al langer met een torenhoge inflatie. Een jaar geleden was de inflatie nog 61 procent. Afgelopen najaar bereikte het inflatiecijfer een piek: toen waren de prijzen ruim 80 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam door onder meer de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Maar sinds november 2022 neemt de inflatie mede door de dalende gasprijzen af. De prijzen voor gas zakken weer richting het niveau van begin 2022.

Het Turkse beleid speelt ook een rol. Economen vinden het verstandig om bij een hoge inflatie de rente te verhogen. Maar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verergerde de inflatie door de centrale bank te vragen de rente juist te verlagen.