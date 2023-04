McDonald's bereidt ontslagronde voor, gevolgen voor Nederland nog onbekend

McDonald's heeft zijn kantoren in de Verenigde Staten tijdelijk gesloten om werknemers te informeren over een aanstaande ontslagronde. Die maakt deel uit van een grotere reorganisatie, meldt The Wall Street Journal . Een woordvoerder van McDonald's Nederland zegt tegen NU.nl dat nog niet bekend is of een en ander ook gevolgen heeft voor werknemers in ons land.

De hamburgerketen heeft aan Amerikaanse en een aantal internationale kantoormedewerkers gevraagd om van maandag tot en met woensdag vanuit huis te werken, schrijft de zakenkrant. De mededelingen over de werkgelegenheid binnen het bedrijf worden online gedaan.

Ook is aan de kantoormensen gevraagd om alle persoonlijke afspraken met leveranciers en derden af te zeggen. "In de week van 3 april zullen we belangrijke besluiten over functies en personeelsbezetting door de hele organisatie bekendmaken", citeert WSJ uit de mail van de hamburgerketen.