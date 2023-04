Zonneauto Lightyear maakt doorstart, demo's onder de hamer

Lightyear, de maker van elektrische zonneauto's, maakt een doorstart. Met een afgeslankt bedrijf kan nu de Lightyear 2 worden gebouwd. Dat is een goedkoper model dan de oerzonneauto Lightyear 0.

Eind november ging de Lightyear 0 in productie in een Finse fabriek. Niet lang daarna werd duidelijk dat dit model, dat eerder Lightyear One heette, niet levensvatbaar was. Begin dit jaar volgde een faillissement.