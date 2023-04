Tienduizenden banen op de tocht bij Zwitserse bank UBS

Zodra de overname is afgerond, zouden in Zwitserland elfduizend banen verdwijnen. SonntagsZeitung baseert zich op uitspraken van een manager bij de bank.

UBS en Credit Suisse hebben samen ongeveer 125.000 mensen in dienst. Van hen werkt 30 procent in Zwitserland. Of er ook in Nederland banen verdwijnen, is nog onbekend.