Scheepvaart langer in problemen bij Nieuwe Waterweg door fout bij tunnelwerk

De scheepvaart heeft zeker tot zondagochtend nog problemen bij de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat meldt dat schepen tot in ieder geval 7.00 uur geen doorgang krijgen vanwege een fout bij tunnelwerkzaamheden.

Bij het plaatsen van het eerste tunneldeel voor de nieuwe Maasdeltatunnel is namelijk iets niet goed gegaan. Eigenlijk had de vaarweg zaterdagochtend open moeten gaan.

Het eerste deel van de Maasdeltatunnel ligt inmiddels wel op de juiste locatie. Maar door lekkage bij het zogeheten kopschot, waar het tweede tunneldeel over twee weken aan gekoppeld moet worden, is kortsluiting ontstaan en werken de pompen niet. Rijkswaterstaat werkt momenteel samen met bouwcombinatie BAAK aan een oplossing.

Dat gebeurt door extra leidingen en extra pompen te plaatsen zodat het water uit het tunneldeel kan worden gepompt. "Duikers zijn hard aan het werk om de lekkage te dichten. Een deel van de lekkage hebben zij al kunnen dichten, maar we hebben meer tijd nodig", laat Rijkswaterstaat via Twitter weten.

Ondernemersvereniging evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland de handelsbelangen en logistieke belangen behartigt, heeft nog "geen signalen dat er dikke paniek is" bij verladers.

Een woordvoerder wijst erop dat het in het weekend doorgaans rustiger is in de transport. Maar ze kan niet uitsluiten dat sommige individuele bedrijven wel met extra kosten te maken krijgen als bepaalde lading bijvoorbeeld later op de bestemming aankomt.