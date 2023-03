Loket voor wie blokaansluiting heeft gaat eind april open

Het loket voor het aanvragen van energiesteun voor huishoudens met een blokaansluiting gaat 25 april open, meldt het ministerie van Economische Zaken. Vaak gaat het om studentenhuizen en appartementencomplexen. Het ministerie schat in dat het gaat om ongeveer 700.000 huishoudens.

De bedragen verschillen per woonsituatie. Wie zelfstandig woont in bijvoorbeeld een appartement en blokgas of blokverwarming heeft, krijgt 786,45 euro over de eerste helft van dit jaar. Voor een appartement met blokstroom is dat 731,13 euro.

Wie niet zelfstandig woont, maar bijvoorbeeld in een studentenkamer of in de woonzorg, krijgt voor gas of warmte 329,28 euro. Voor stroom is dat 307,63 euro. Als een woning zowel blokverwarming als -elektriciteit heeft, worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

De maatregel maakt deel uit van het prijsplafond dat in het leven is geroepen om huishoudens te helpen bij het betalen van de energierekening. Voor mensen met een reguliere energie-aansluiting of voor wie is aangesloten op het warmtenet, was er al een regeling. Maar voor blokaansluitingen moest die nog worden uitgewerkt. Dat is nu gebeurd.