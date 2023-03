Meer dan de helft van de Groningse gasputten gaat definitief dicht op 1 april

Zes van de elf putten waar nog Gronings gas uit wordt gewonnen, gaan dicht op zaterdag 1 april. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag. De sluiting is een volgende stap in het langzaam afbouwen van de gaswinning in Groningen.

De overige vijf putten blijven op de zogeheten waakvlamstand. Het kabinet wil dat die openblijven, zodat er in geval van nood toch nog gas gewonnen kan worden. Bijvoorbeeld als er plotseling veel minder gas kan worden geïmporteerd of ergens technische problemen zijn.

Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2022 tot oktober dit jaar, wordt nog 2,8 miljard kuub gas gewonnen. Bij die hoeveelheid is al rekening gehouden met de sluiting van de zes plekken.

In het najaar of anders volgend jaar moet de gaswinning in Groningen definitief worden stopgezet. Dat is nodig omdat de regio zwaar te lijden heeft onder de aardbevingen die zijn ontstaan door de gaswinning. Hierdoor zijn huizen beschadigd en voelen veel Groningers zich onveilig.

Onlangs kwam een enquêtecommissie met een vernietigend rapport. De politiek en de bedrijven die bij de winning zijn betrokken, waaronder Shell en de NAM, zouden veel te weinig hebben omgekeken naar de Groningers.