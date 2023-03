Stakingen in streekvervoer voorlopig van de baan: cao-onderhandelingen hervat

De stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig van de baan. Werkgevers en vakbonden gaan vanaf maandag weer aan tafel om alsnog tot een nieuwe cao te komen voor de dertienduizend werknemers.

De cao-onderhandelingen in het streekvervoer zitten al langer muurvast. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 14 procent, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 11 procent. Bovendien worden de partijen het niet eens over de roosters, pauzes en aanpak van de werkdruk. Tot nu toe wilde geen van de partijen water bij de wijn doen.

"We zijn blij dat we terugkeren naar de onderhandelingstafel en dat er niet langer gestaakt wordt", zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Die vereniging vertegenwoordigt bedrijven als Arriva, EBS, Keolis Nederland, Transdev en Qbuzz. "We spannen ons maximaal in om te komen tot een nieuwe cao voor al onze medewerkers."