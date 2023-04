Prijzen van (paas)eieren hoger dan ooit, maar we eten er geen eitje minder om

In aanloop naar het paasfeest stijgen de prijzen van eieren maar door. Dit komt door duur kippenvoer en door de vogelgriep. Vooral scharreleieren zijn peperduur en kosten in de winkel gauw een kwart meer dan vorig jaar. Maar we eten er geen eitje minder om.

Het goedkoopste doosje van zes scharreleieren kost bij de grote supermarktketens nu ongeveer 2,80 euro. Alleen dit jaar al is het doosje 20 cent duurder geworden en ook vorig jaar zaten prijzen al in de lift.

Ondanks hogere prijzen kopen we gretig met Pasen. "Supermarkten zullen 40 procent meer omzet behalen aan de verkoop van eieren dan in normale weken", voorspelt onderzoeksbureau GfK op basis van cijfers uit 2022. Prijsstijgingen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij paasstollen wordt drie keer meer omzet verwacht, bij bloemen en sappen meer dan twee keer zoveel.

Marktprijzen van eieren waarmee kippenboeren rekenen, zijn nog harder gestegen. Die zijn zelfs verdubbeld. Voor het meest gangbare ei wordt nu bijna 17 cent gerekend, tegen minder dan 8 cent begin vorig jaar. Ook dit jaar al steeg de marktprijs per ei alweer enkele centen.

"Elk jaar is er een stijging vlak voor Pasen, maar nooit was de eierprijs zo lang zo hoog" zegt pluimveehouder Eric Hubers. Hij is ook voorzitter van de Eierprijscommissie bij landbouwkoepel LTO en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders.

Eitje duurder door prijzig voer en hoge energiekosten

Prijzen stegen hard door hogere kosten voor voer en energie, sinds de Oekraïneoorlog. "Ook de vogelgriep heeft impact. Als een pluimveehouder na besmetting kippen moet ruimen, is hij zo een half jaar verder. Dat heeft impact op het aanbod van kip en ei."

Dat prijzen in de supermarkt minder hard stijgen, komt volgens Hubers omdat zij doorgaans inkopen met voor lange tijd vastgezette contractprijzen. Zo worden kippenboeren wel gecompenseerd voor duurder voer, maar niet voor hoge energiekosten.

Geverfd ei en biologisch ei soms goedkoper dan scharrelei

Het maakt in de winkel nog wel uit welke eieren je koopt. Doorgaans zijn scharreleieren het goedkoopst, maar dat is nu opvallend genoeg niet altijd het geval.

Bij Albert Heijn en Jumbo is het goedkoopste doosje met 6 scharreleieren 50 cent duurder dan het goedkoopste doosje met 6 biologische eieren. Dit zou liggen aan een afnemende vraag naar biologisch. Bij Plus en ALDI zijn biologische eieren nog wel duurder dan scharreleieren.

Ook de vooraf geverfde en al gekookte scharreleieren zijn bij Albert Heijn en Jumbo goedkoper dan ongeverfde en ongekookte scharreleieren.

Verder valt op dat sommige doosjes vrije-uitloopeieren ook goedkoper zijn dan scharreleieren. Hierbij moet gezegd dat de vrije uitloopdoosjes worden verkocht met de boodschap dat het officieel geen vrije-uitloopeieren zijn. Sinds oktober mogen kippen namelijk niet meer naar buiten vanwege de vogelgriep.

Minder vraag naar biologisch en vrije uitloop

De supermarktbranche stelt dat de prijs van vrije uitloop lager kan blijven door vraag en aanbod. "Er is in de regel minder vraag naar vrije uitloop en biologisch", zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

"Wanneer de vraag naar scharreleieren hetzelfde blijft, maar het aanbod wordt minder door bijvoorbeeld de vogelgriep, dan zal de prijs stijgen. Niet alleen consumenten kopen eieren, ook producenten van koek, sommige sauzen en pasta hebben eieren nodig."