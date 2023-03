Ook inflatie in eurolanden lager, maar boodschappen blijven duur

Niet alleen in Nederland is de inflatie in maart gedaald. In alle eurolanden zijn de prijzen deze maand veel minder hard gestegen dan in februari, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers.

Dit is vooral een gevolg van de dalende energieprijzen. Veel boodschappen werden vorige maand wel weer duurder.

De inflatie voor de eurozone in maart kwam op 6,9 procent uit. Een inflatie van 6,9 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 6,9 procent duurder zijn dan een jaar eerder. In februari was de inflatie nog 8,5 procent.

Eerder op de dag werd bekend dat de inflatie in Nederland op 4,4 procent is uitgekomen.

Energie werd in eurolanden gemiddeld 0,9 procent goedkoper dan in maart 2022. In februari waren brandstoffen en elektriciteit nog bijna 14 procent duurder dan een jaar eerder. Voedingsmiddelen, alcohol en tabak stegen juist harder in prijs dan in februari, namelijk met 15,4 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) probeert de inflatie in Europa te beteugelen met renteverhogingen. In 2022 werd de rente al vier keer verhoogd, wat sparen duurder maakt.

