Loonstijging in maart komt uit op recordniveau van 7,3 procent, hoger dan inflatie

De lonen zijn afgelopen maand gemiddeld met 7,3 procent gestegen. Dat is een record, blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. De loonstijging ligt daarmee voor het eerst sinds tijden hoger dan de inflatie, die in maart op 4,4 procent uitkwam.

In totaal werden 25 cao's afgesloten voor ongeveer 250.000 werknemers. Zo krijgen ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra er de komende twee jaar in totaal 15 procent salaris bij.

De koopkracht van mensen in verschillende sectoren en bedrijven staat door de torenhoge inflatie al lange tijd onder druk in ons land. Werknemers kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen.

Ook de boodschappen zijn nog steeds duur. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen, maakte statistiekbureau CBS vrijdag bekend. In september vorig jaar was er zelfs sprake vaan een inflatie van 14,5 procent.

"De loonsverhogingen zijn momenteel historisch hoog en dat houdt sinds het begin van dit jaar aan", zegt een woordvoerder van de AWVN. "We zien dat werkgevers zich steeds meer bewust zijn dat het koopkrachtverlies van werknemers moet worden gecompenseerd. Er worden bijvoorbeeld ook meer eenmalige bonussen uitgekeerd."

'Nog veel onzekerheid in de economie'

Het is de vraag of de salarissen de komende maanden verder omhooggaan. De gemiddelde loonstijging over de eerste drie maanden ligt op ruim 6,3 procent en dat is decennialang niet voorgekomen.

"Maar er heerst nog veel onzekerheid over de economie", zegt de woordvoerder. "De vraag is bovendien hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. Bij een escalatie kan het zomaar zijn dat de energieprijzen weer omhooggaan. En hoe gaat het verder met de onrust in de bankensector?"

Volgens de AWVN bereiken sectoren en bedrijven op een gegeven moment een plafond als het om het verhogen van de lonen gaat. "Zij kunnen dat op een gegeven moment niet meer doorberekenen aan de consument. Bedrijven hebben naast loonkosten bijvoorbeeld ook te maken met coronaschulden. Het is niet voor niets dat er steeds meer bedrijven failliet gaan."