Weer meer omzet voor winkels dankzij hoge prijzen

Nederlandse winkels hebben in februari 8,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat komt vooral doordat de prijzen nu veel hoger zijn, meldt statistiekbureau CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers. Vooral bij de supermarkten was de omzet hoog.

Dat de hogere prijzen hiervoor verantwoordelijk zijn, blijkt uit hoeveel er in de afgelopen maand is verkocht. Afgelopen maand daalden de verkopen met 2,9 procent vergeleken met februari 2022.

Het verschil in omzet tussen winkels is groot. Non-foodbedrijven, zoals kleding- en schoenenwinkels en drogisterijen, hebben in februari 5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met maar liefst 10,5 procent stijgen. De omzet bij supermarkten was zelfs bijna 12 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook vorig jaar werd er meer omgezet dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2022 werd ook daadwerkelijk meer verkocht dan in 2021. Maar vanaf het tweede kwartaal verkochten winkels minder en had de omzetstijging net als afgelopen maand te maken met de hogere prijzen.

