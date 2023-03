Inflatie daalde flink in maart: prijzen nog 'maar' 4,4 procent hoger dan jaar eerder

De inflatie in maart is uitgekomen op 'slechts' 4,4 procent, meldt statistiekbureau CBS op basis van nieuwe cijfers. Dat is vooral een gevolg van de dalende energieprijzen. Veel boodschappen werden vorige maand wel weer duurder.

Een inflatie van 4,4 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 4,4 procent duurder zijn dan een jaar eerder.

Het inflatiecijfer is flink lager dan in februari: toen steeg de inflatie nog naar 8 procent. Bij de piek in september vorig jaar was er nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Die verschillen hebben te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen vorig jaar hard op, maar daalden de laatste tijd juist.

Toch blijven de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen. Die werden ook in maart weer flink hoger. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe.

