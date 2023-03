Inspectie en Heineken ruziën over blikjes zonder statiegeldlogo

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en bierbrouwer Heineken ruziën over blikjes zonder statiegeldlogo. De bierbrouwer blijft ook na 1 april blikken zonder het logo produceren, terwijl dat volgens de ILT niet meer mag.

"We zetten al onze merken in groepen om. Elke twee weken gaat een deel van de productie over", zegt een woordvoerder van de bierbrouwer. Het merk Heineken zit in de groep die begin mei wordt overgezet. "We willen ook geen karton en blik verspillen."