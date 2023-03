Accijns op tabak omhoog: pakje sigaretten kost vanaf zaterdag ruim 9 euro

Delen via E-mail

Roken wordt vanaf zaterdag 1 april nog wat duurder. Op een pakje met twintig sigaretten komt 1,22 euro extra belasting, waardoor de prijs stijgt naar 9,42 euro. Volgend jaar komt er nog eens 1,22 euro bovenop. De prijzen van andere tabaksproducten, zoals shag en sigaren, stijgen ook.

Niet alle rokers betalen vanaf zaterdag al meteen meer, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Leveranciers mogen tot uiterlijk 1 juni hun oude voorraad tegen de huidige prijs aan tabakswinkels verkopen. "Maar daarna is die mogelijkheid afgelopen en moet alles de nieuwe prijs hebben", laat een woordvoerder weten.

Elk jaar op 1 april gaat de accijns op tabak omhoog. Dit jaar komt er per pakje 1 euro bij, maar daar wordt ook nog btw op geheven. Daardoor stijgt de prijs in totaal met afgerond 1,22 euro.

De accijnsverhoging is bedoeld om het aantal rokers te laten dalen. "We weten uit onderzoek dat 80 procent van alle rokers wil stoppen. Die mensen willen we zoveel mogelijk steunen om er nu echt mee op te houden", zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).