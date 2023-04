We kopen kleinere planten en laten een nieuwe schutting achterwege

Planten zijn dit jaar duurder door een winter met hogere energie- en personeelskosten, ook al stond de verwarming in het tuincentrum een graadje lager. Consumenten kopen nog steeds veel groen, maar gaan nu voor kleinere en dus goedkopere kamerplanten. En de herinrichting van de tuin blijft uit.

Planten in het tuincentrum zagen er in de afgelopen maanden iets anders uit dan normaal. "Dat heeft allemaal te maken met de hoge energieprijzen", vertelt Intratuin-directeur Peter Paul Kleinbussink. Zo stopten kwekers gedeeltelijk met orchideeën, omdat daarvoor veel warmte nodig is.

En de aanwezige planten bleven kleiner, doordat de verwarming een graadje lager stond bij de kwekers en in de tuincentra. Het meeste last van de kou hadden snijbloemen, die met minder warmte zijn gekweekt.

In de tuincentra van Intratuin is extra geïsoleerd, zijn koude en warme zones aangelegd, zijn zonnepanelen gelegd en is de verwarming lager gezet. "Net als zuinige consumenten hebben we door ingrijpen en de zachte winter in de afgelopen maanden 25 tot 30 procent gas bespaard. Het had dus erger gekund."

Moeizame winter voor planten in koude kamers

Ook bij plantenliefhebbers thuis ging de verwarming afgelopen winter omlaag. "Dus hebben planten het iets moeilijker gehad en verliezen ze wat vaker stervende bladeren. Maar mensen moeten die planten niet weggooien. Snoei dode bladeren weg en geef ze wat nieuwe potgrond. Ze moeten van verder komen dit jaar en hebben wat extra liefde nodig."

Dure energie en hogere personeelskosten maken ook planten duurder. Tegelijkertijd moeten consumenten zuinig aan doen in deze tijden van hoge inflatie. Volgens Kleinbussink kopen mensen nog steeds veel groen. Maar waar planten duurder worden, geven consumenten nog hetzelfde bedrag uit: bijvoorbeeld 25 euro voor een kamerplant. Daar koop je nu een kleinere plant voor, maar die wordt vanzelf groter."

Groene tuin met fruitplanten erin

Het tuinseizoen moet nog op gang komen. "Het is nu nog rotweer, dat is bepalend voor of mensen de tuin ingaan. Maar als de zon weer schijnt, geloof ik dat het goed komt. Op basis van de laatste cijfers blijven Nederlanders hun tuinen vergroenen. Dat is ook een trend die na coronatijd is blijven hangen."

Tuinen worden volgens de Intratuin-directeur vaker gedeeltelijk beplant met groente- en fruitplanten. "Bessen, frambozen, kruiden en courgettes zijn populair. Verder is er door de droogte van de afgelopen jaren ook een run op regentonnen."