Inzakkende woningmarkt zorgt voor meer aanbod tijdens Open Huizen Dag

Flink meer woningeigenaren doen zaterdag mee aan de Open Huizen Dag, meldt de organiserende makelaarsvereniging NVM. Op 1 april zijn zo'n 13.600 woningen te bekijken, wat fors hoger is dan de 11.000 huizen van de laatste editie in oktober.

"Het aanbod is duidelijk toegenomen. De grote gekte van een jaar geleden is voorbij", zegt een Marc van der Lee van de NVM. "Mensen willen nu eerst hun eigen woning verkocht hebben voor ze een nieuwe woning gaan kopen."

Dat was anderhalf jaar geleden compleet anders, zegt Van der Lee. "Als je toen iets kon kopen, wist je heel zeker dat je je eigen woning snel kon verkopen." Inmiddels is dat een stuk lastiger. Woningen staan langer te koop en prijzen dalen.

Dat de huizenmarkt is afgekoeld, komt vooral door de sterk gestegen hypotheekrente. Maar daar staan lagere woningprijzen tegenover. Waar je in het tweede kwartaal van 2022 nog gemiddeld 451.000 euro betaalde voor een bestaande koopwoning, was dat een half jaar later 407.000 euro.

De woningen die zaterdag bezocht kunnen worden, lopen sterk uiteen qua prijs. Zo is de goedkoopste een "knusse halfvrijstaande woning" in Winschoten voor nog geen 120.000 euro, meldt huizensite Funda. De duurste is een voormalig koetshuis in Maartensdijk in de provincie Utrecht voor net geen 3 miljoen euro.