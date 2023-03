EU wil vanaf 2030 meer gebruikmaken van duurzame energie

Delen via E-mail

De Europese Unie wil vanaf 2030 meer gebruikmaken van duurzame energie. Die energie moet dan 42,5 procent van het totale gebruik vormen. Dat hebben de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken.

De EU wil overgaan op meer water-, wind- en zonne-energie om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Verder is het doel om onafhankelijk te worden van bijvoorbeeld aardgas uit Rusland.

Brussel wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 al langer terugbrengen tot zo'n 55 procent van de uitstoot in 1990. In 2050 zou de EU klimaatneutraal moeten zijn.