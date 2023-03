Inflatie in Spanje bereikt laagste punt in twintig maanden

De inflatie in Spanje is in maart gedaald tot 3,3 procent, blijkt donderdag uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE. Dat is het laagste inflatiecijfer van het land sinds augustus 2021.

In februari viel het inflatiepercentage in Spanje juist tegen. De prijzen waren toen 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. In januari was dat nog 5,9 procent. De inflatie is dus bijna gehalveerd ten opzichte van de voorgaande maanden.

De daling heeft vooral te maken met dalende elektriciteitsprijzen en lagere brandstofprijzen, schrijft INE. Een jaar geleden stegen die prijzen juist behoorlijk.