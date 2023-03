We betalen gemiddeld minder hondenbelasting in ons land

De hondenbelasting in ons land is gemiddeld met ruim 14 procent gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de verschillende belastingen in Nederland.

29 gemeenten die afgelopen jaar nog hondenbelasting hieven, doen dat nu niet meer. Het aantal gemeenten waar inwoners hondenbelasting moeten betalen, is daarmee gedaald naar 136. Dat is 40 procent van alle Nederlandse gemeenten.

Een Nederlander met één hond betaalt gemiddeld 34 euro per jaar. Het gemiddelde van de gemeenten die nog hondenbelasting heffen is 80 euro. Dat is 2,5 procent meer dan in 2022.