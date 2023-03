Vorig jaar bijna 61 miljoen euro schade door fraude in betalingsverkeer

De schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer is vorig jaar uitgekomen op bijna 61 miljoen euro. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag.

Het gaat vooral om schade door helpdeskoplichting, maar ook door phishing, diefstal van bankpassen en creditcardfraude. Volgens de NVB is er sprake van een groot maatschappelijk probleem. De bankenvereniging zegt dat meer samenwerking nodig is om fraude in het betalingsverkeer tegen te gaan.

In 2021 kwam het schadebedrag volgens de brancheorganisatie uit op 62,5 miljoen euro. De grootste schadepost was vorig jaar opnieuw helpdeskfraude. Criminelen doen zich daarbij voor als bankmedewerkers die consumenten vragen om geld over te maken. Daarbij ging het om een bedrag van 50,8 miljoen euro.

Met phishing, waarbij criminelen mensen met mails naar een valse website lokken om zo gegevens of geld buit te maken, was een schadebedrag van 3,5 miljoen euro gemoeid. Bij diefstal van bankpassen ging het om 2,7 miljoen euro en fraude met gegevens van creditcards kostte 3,6 miljoen euro.

De NVB zegt dat banken deze schade grotendeels vergoeden, maar dat het wel veel leed voor de slachtoffers veroorzaakt. "Daarnaast verdwijnt gestolen geld in de zakken van de fraudeurs, die hier weer andere oplichtingspraktijken mee kunnen financieren."