Ook Duitsland is in de ban van acties en stakingen

Ook Duitsland is in de greep van stakingen en acties van werknemers. Door de prijsstijgingen is er veel onrust over lonen en arbeidsvoorwaarden. Daarom legden werknemers in verschillende sectoren de afgelopen tijd het werk neer.

Zo zijn de gesprekken over een nieuwe cao voor Duitse ambtenaren op niets uitgelopen. Vakbonden, de regering en lokale overheden zijn het niet eens geworden over een loonstijging. Die moet de koopkracht van werknemers compenseren vanwege de hoge inflatie.

De bonden eisen een salarisverhoging van 10,5 procent of minstens 500 euro meer per maand, over een periode van een jaar. Het loonbod van de werkgevers bestaat uit een loonsverhoging van 8 procent of minimaal 300 euro meer salaris. Verder bieden zij een eenmalige uitkering van 3.000 euro.

De overheid is niet de enige sector waar vakbonden en werkgevers in de clinch liggen. Zo staakten werknemers binnen het openbaar vervoer en de transportsector maandag door het hele land voor betere arbeidsvoorwaarden. Daardoor viel het treinverkeer uit en lag het vliegverkeer van en naar vrijwel alle luchthavens in het land plat.