Schrappen van btw op groente en fruit blijkt moeilijk en weinig effectief

Het plan van het kabinet om de btw op groente en fruit verlagen naar 0 procent klinkt goed, maar levert weinig op. De maatregel is juridisch ingewikkeld en levert erg weinig gezondheidswinst op, concluderen onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek.

Met een btw van 0 procent op groente en fruit hoopt het kabinet ervoor te zorgen dat mensen gezondere keuzes maken en dat groente en fruit in dure tijden betaalbaar blijven. Maar dit plan uit het regeerakkoord leidt al gauw tot veel discussie over wat precies onder groente en fruit valt.

Er is sprake van een grijs gebied, met voedingsmiddelen die wel groente of fruit bevatten, maar waar ook veel zout of suiker aan is toegevoegd. Die producten zijn lang niet altijd gezond. Daarbij kun je denken aan pizza en appelmoes.

De kosten van de afschaffing van de btw op groente en fruit zouden bijna 550 miljoen euro tot 950 miljoen euro bedragen, afhankelijk van de afbakening. De onderzoekers stellen dat hierdoor maximaal 4 procent extra groente en fruit zal worden gekocht. Dit komt doordat de prijsverlaging in euro's maar beperkt is bij het schrappen van de btw.

Volgens het planbureau denkt de overheid soms te makkelijk over het sturen van gedrag via belastingverhoging (zoals accijnzen) of subsidies. De stimulans via belasting is lang niet altijd effectief en heeft soms allerlei onbedoelde bijeffecten.