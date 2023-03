Tijdelijke bonus om parttimers meer uren te laten werken boekt eerste succes

De oplossing voor het personeelstekort kan weleens dichterbij zijn dan gedacht: onder de neus van de werkgevers. In de zorg, kinderopvang en het onderwijs proberen ze hun eigen personeel nu te verleiden meer uren te werken in ruil voor een bonus. En dat lijkt z'n vruchten af te werpen.

Bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem merken ze net als in de rest van de zorgsector de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn dus altijd vacatures te vervullen. Gaten in het rooster werden eerder vaak opgevuld door zzp'ers of personeel via een detacheringsbureau. Maar dat is relatief duur. Dus vroeg het ziekenhuis in november of personeel tijdelijk extra wilde werken, in ruil voor een meerwerkbonus.

Bij het Arnhemse ziekenhuis bleek de inzet van deze bonus succesvol. Verpleegkundigen en ander personeel waren enthousiast. Ze wilden het ziekenhuis best uit de brand helpen voor een financieel extraatje. Tientallen verpleegkundigen werkten samen vierhonderd extra uren per week. Met andere worden: ruim elf extra voltijdbanen. In tijden van personeelskrapte geeft dat het ziekenhuis lucht.

Het ziekenhuis zelf is ook tevreden en denkt na over een vervolg. Doel is om het aantal uren van deeltijdwerkers te verhogen en daarmee genoeg personeel te hebben voor patiëntenzorg.

Over de hoogte van de bonus zegt Rijnstate liever niets. Dit bedrag is namelijk niet voor iedereen even hoog. "Dat is iets tussen de leidinggevende en werknemer", zegt woordvoerder Maurice Velthuis.

Leraren staan er wel voor open meer te werken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt ondertussen hoe de meerwerkbeloning in de gehele zorgsector eruit zou kunnen zien. Daar worden dit voorjaar resultaten van verwacht.

In het basisonderwijs start in april een pilot voor een meerwerkbonus voor leraren bij veertien deelnemende scholen. Ook hier onderzoekt het ministerie hoe zo'n bonus eruit moet zien. Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat 37 procent van de deeltijders in het basisonderwijs wel meer uren zou willen werken.

Personeel kinderopvang stelt voorwaarden

Ook in de kinderopvang wordt onderzoek gedaan naar hoe personeel, waarvan de helft minder dan 25 uur per week werkt, structureel meer uren kan werken. Uit eerste resultaten blijkt dat de helft van de werknemers bij de kinderopvang wel meer uren wil werken. Bij de buitenschoolse opvang (bso) gaat het om 68 procent.

"Gemiddeld willen ze 4,4 uur per week extra werken en bij de bso 7 uur. Dat is echt substantieel, een halve of hele dienst per week", zegt regiomanager Yvonne van Schaik van Kind & Co Ludens. "Het potentieel in de kinderopvang is groot."

Het personeel dat extra wil werken stelt wel voorwaarden. Zo moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En als het extra uren werken slecht bevalt, willen ze die wel weer kunnen teruggeven. In de komende maanden wordt in de proeftuin gekeken hoe andere kinderopvangorganisaties meer werken kunnen stimuleren.

Landelijke poging om fulltime werken te stimuleren

Een landelijke voltijdbonus, om fulltime werken te stimuleren, wordt overwogen door het kabinet. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt op dit moment wat mogelijk is.

Vakbonden reageerden in het najaar van 2022 nog niet erg enthousiast op de plannen om voltijd werken te stimuleren. Volgens hen wordt het probleem van de werkdruk en personeelstekorten hiermee bij het personeel gelegd. FNV meent dat het kabinet "er zomaar van uitgaat dat iedereen voltijd kan werken".

Campagne om vrouwen meer uren te laten werken

De stimulans om meer te werken richt zich specifiek op vrouwen. Deze week startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne waarin vrouwen in de zorg bespreken hoe de uitbreiding van het aantal contracturen hen bevalt.