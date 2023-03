Meer meisjes kiezen voor een technische vmbo-opleiding

Steeds meer meisjes kiezen voor een opleiding in de techniek. Dit schooljaar zijn ruim 20 procent meer meisjes een technische vmbo-opleiding gaan volgen dan een jaar eerder.

"Voor meisjes wordt een keuze voor techniek bijna net zo gewoon als een keuze voor de zorg of het onderwijs. Dat is goed nieuws voor de werkgevers in onze sector, maar ook voor de meiden zelf. Want de technieksector biedt enorme carrièrekansen", zegt voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra.

De installatiebranche staat te springen om vakmensen. Vanwege de energietransitie in ons land is er veel behoefte aan monteurs, installateurs en andere technische krachten. Volgens Techniek Nederland zijn er in 2025 zo'n 40.000 extra vakmensen nodig. De branchevereniging organiseert donderdag Girls' Day om meisjes tussen de tien en vijftien jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen.

De groeiende instroom van meisjes op technische opleidingen komt niet als een verrassing. "Van alle sectoren biedt de techniek waarschijnlijk het allerbeste uitzicht op een interessante en succesvolle loopbaan. Het vak wordt breder, innovatiever en digitaler. Zwaar materiaal maakt meer en meer plaats voor slimme techniek", zegt Terpstra.

De technische sector is verder volop in beweging, meldt Techniek Nederland. "Communicatieve vaardigheden, creativiteit en teamwork zijn belangrijker dan ooit. Werken in de techniek wordt daardoor steeds aantrekkelijker, voor mannen én vrouwen. Meisjes hebben in de technieksector volop kansen als installatiemonteur, maar bijvoorbeeld ook als adviseur, ontwerper en data-analist."