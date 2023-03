Adidas trekt bezwaar tegen logo Black Lives Matter-beweging al na twee dagen in

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Adidas trekt zo snel mogelijk een bezwaar tegen een nieuw beeldmerk voor de Black Lives Matter-beweging in. Dat meldt het bedrijf maar een paar dagen nadat het zijn bezwaar kenbaar had gemaakt.

De Amerikaanse Black Lives Matter (BLM) beweging heeft in de VS merkrecht aangevraagd voor een logo dat uit drie parallelle strepen bestaat. Volgens het sportmerk is dat beeldmerk misleidend, omdat het lijkt op het bekende adidas-logo met de drie strepen.